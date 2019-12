Yoherlandy et Rahmane de «Révolution» terminent 5e à «La France a un incroyable talent»

Le duo de danseurs québécois formé de Yoherlandy Garcia (28 ans) et Rahmane Belkebiche (23 ans), que l’on a connu à Révolution l’an dernier, a terminé 5e à la grande finale de «La France a un incroyable talent», mardi soir.

Les Montréalais avaient été envoyés directement en finale par le juge québécois Sugar Sammy, qui avait appuyé sur le Golden Buzzer après leur premier numéro de danse sur Believer du groupe Imagine Dragons, durant la ronde d’auditions.

• À lire aussi: Sugar Sammy envoie Yoherlandy et Rahmane en finale de l'émission La France a un incroyable talent

Le numéro avait d’abord été présenté en quart de finale à Révolution. Vous pouvez le voir ici:

Mardi soir, Yoherlandy et Rahmane ont à nouveau présenté un numéro de danse contemporaine et hip-hop, cette fois, c’était sur Ain’t No Sunshine de Bill Withers.

• À lire aussi: Obligé de danser sans sa partenaire, Yoherlandy fait pleurer les maîtres à Révolution

Les juges ont salué la performance des danseurs, en leur disant notamment qu’ils iraient loin.

«C'est fou la fusion qui existe entre vous deux alors que vous vous connaissez depuis un an. Je ne regrette aucunement mon Golden Buzzer. C'est difficile pour un homme de s'ouvrir à un autre homme. Le sujet est sensible, personnel et vous vous êtes surpassés. Pour moi, vous êtes de classe mondiale», a déclaré l'humoriste et juge de la compétion Sugar Samy.

Les Québécois ont été devancés par la gagnante Le Cas Pucine, une ventriloque de 20 ans.

C’est elle qui est donc repartie avec le 100 000 euros (environ 150 000$ canadiens).

