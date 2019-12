6 candidats potentiels pour remplacer Andrew Scheer

C‘est avec les coeurs gros que les Canadiens apprenaient jeudi matin que Andrew Scheer, chef de l’opposition officielle à la Chambre des communes, allait quitter ses fonctions.





Après avoir échoué à tasser Justin Trudeau du pouvoir en octobre dernier, le pieux M. Scheer a décidé que ce qui était mieux pour l’avenir du Parti conservateur du Canada serait d’aller de l’avant avec un autre chef.





Par contre, ça prend des reins solides pour être leader d’un parti.





Nous avons donc dressé une liste de candidats que nous croyons capable de redonner ses lettres de noblesse au PCC.





Don Cherry

Edmonton Sun/QMI Agency



Le timing est parfait pour un changement de carrière pour Don Cherry. De plus, il n'a pas changé de look depuis 1979. Très conservateur.





Méo Penché de la chanson du même nom

Étant trop malin pour des jobs traditionnelles, comme barbier, Méo, qui n’a jamais peur de se battre (littéralement) pour faire valoir son point serait un vent de fraîcheur bienvenu à Ottawa. Il pourrait même boxer contre Justin Trudeau.





La tête de John Diefenbaker

Courtoisie



Quand des scientifiques canadiens ont décidé de conserver la tête de l’ancien premier ministre conservateur John Diefenbaker en se disant qu’elle pourrait être utile un jour, plusieurs leur ont dit qu’ils étaient niaiseux et qu’ils perdaient leur temps. C’est qui les niaiseux maintenant?





Maxime Bernier, mais celui de 2016, pas celui de maintenant

MATTHEW USHERWOOD/AGENCE QMI



S’il existait une façon de remonter dans le temps et d’aller chercher l’ancien député de la Beauce, juste avant la dernière course à la chefferie du Parti Conservateur du Canada, et le transporter à aujourd’hui, ce serait un candidat viable.





Wandrew Scheer

Courtoisie- montage



On a rien à ajouter.





Une tige de carbone inanimée

Courtoisie



C’est incroyable qu’on ait oublié depuis un si long moment ce candidat. Comment pourrions-nous faire fonctionner le pays sans ses efforts?