Brad Pitt dément les rumeurs sur sa vie amoureuse: «Ne croyez pas tout!»

Brad Pitt a nié les rumeurs le liant avec les diverses femmes avec lesquelles la presse lui a prêté des liaisons depuis sa séparation d'avec Angelina Jolie en 2016.

La star est l'un des célibataires les plus convoités d'Hollywood, et on lui a prêté des relations avec Jennifer Lawrence, Sienna Miller, Kate Hudson ou encore Charlize Theron, mais selon lui, il ne s'agit que de purs ragots.

«Je ne fais pas grand chose pour éviter de lire ce que l'on dit de moi, mais je ne le cherche pas non plus, a-t-il expliqué au New York Times. Je ne sais pas de combien de femmes on parle, mais tout est faux.»

Et comme il 'explique, sa vision des médias a été changé... depuis qu'il a servi de litière à une connaissance!

«Quand j'ai commencé ma carrière, je me suis retrouvé dans USA Today. J'étais plutôt content. Deux jours après la sortie, je vais chez l'ami d'un ami, et je vois dans la cuisine la litière, et mon article dans USA Today, couronné d'un caca de chat. Ça définit tout», ajoute-t-il non sans humour.

Son rapport à la célébrité a d'ailleurs beaucoup changé. «J'ai passé la majeure partie des années 90 à me planquer et à fumer des joints. Je me sentais mal à l'aise avec toute cette attention. Maintenant, je sors et je vis», explique Brad Pitt.

