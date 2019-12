Jonathan Roberge a donné des nouvelles sur l’état de santé de son fils Xavier

L’humoriste et animateur Jonathan Roberge a publié un long message Facebook vendredi matin, afin de faire le point sur les récents ennuis de santé de son enfant.

Rappelons tout d’abord qu’au début du mois de décembre, Roberge avait dévoilé que son fils Xavier avait été opéré d’urgence pour une tumeur au cerveau.

Son texte très touchant avait ému le Québec, en raison notamment, du passage où le créateur de Papa décrit son garçon comme un «petit viking / samuraï / spartiate / warrior / battant / chevalier / gérant d’estrade / joueur de hockey».

À la suite de l’intervention lors de la laquelle une masse avait été retirée, la famille attendait avec impatience les résultats d’analyse quant à savoir si la tumeur était bénigne ou maligne.

Et les nouvelles récemment reçues par le petit Xavier et son entourage ne sont certainement pas celles qu’ils espéraient.

Roberge a, en effet, confirmé ce vendredi «que la tumeur retirée était malheureusement maligne» dans une nouvelle publication Facebook, encore une fois haute en émotions.

Celui qui nous a également donné Fiston y remercie d’abord le public pour la vague d’amour qui a inondé toute sa famille au cours des dernières semaines.

Puis, il explique que le cancer dont souffre le courageux Xavier est «un cancer du cerveau appelé Ependymome Type A grade 2/3».

Il poursuit en indiquant qu’une ponction lombaire a déterminé que la moelle épinière de Xavier était intacte, qu’il n’y avait donc pas de propagation. Cela constitue donc une bonne nouvelle.

Le combat n’est toutefois pas terminé puisque Xavier devra se soumettre à «33 traitements sur 6 semaines à compter de janvier» pour éliminer les «quelques cellules cancéreuses indépendantes dans son cerveau».

Roberge termine son message en soulignant la force de son petit «samuraï, spartiate, warrior» et rappelant l’importance de donner à des organismes luttant contre le cancer, que ce soit au niveau de la recherche ou de l’accompagnement des familles touchées.

On envoie du courage et de l’amour à Xavier et à toute sa famille!

