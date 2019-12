9 vedettes qui détestent Noël: voici les Grinch du showbizz

Le temps des fêtes n'est pas que cannes de bonbons, lumières colorées et joie de vivre.

Pour certaines personnes, comme ces vedettes, Noël laisse un arrière goût amer.

Voici 15 personnalités qui détestent Noël:

Lady Gaga

Lady Gaga dit qu’elle se sent seule et misérable pendant les fêtes. Pendant un concert en 2010, elle a violemment détruit un toutou de Père Noël en soutien à tous ceux qui détestent la fête.

Miley Cirus

Miley Cirus dit entrer dans une tristesse profonde pendant la période des fêtes. En 2016, elle écrivait sur Instagram: «Appelez-moi le Grinch, mais Noël me rend toujours profondément triste. C'est une période remplie d'excès et de cupidité.»

Ozzy Osbourne

Ozzy préfère clairement les chauves-souris et le noir aux elfes et aux lumières de Noël. Sa femme le force quand même à participer. «Je dois déballer tous ces fu***** cadeaux. Quel gaspillage de papier!»

Hugh Grant

Même s'il a joué dans un film de Noël extrèmement populaire, Love Actually, Hugh Grant a déjà dit tellement ne pas aimer Noël qu’il passe son temps des fêtes à voyager dans des pays musulmans pour s’en sauver!

Jennifer Aniston

Jennifer Aniston a ouvertement parlé de sa relation toxique avec sa mère, qui ternit son expérience du temps des fêtes. «Quand j'étais petite, on me faisait faire la danse du ventre la veille de Noël. La famille de mon père est grecque alors je m'habillais comme une petite grecque et le soir de Noël, après avoir pris des cours de danse du ventre, je dansais. Ça n'avait aucun rapport avec Noël. L'idée, c'était plutôt: humilions Jen à Noël»

Ariana Grande

Ariana Grande a beau avoir sorti sa propre chanson de Noël, Santa Tell Me, elle n’aime pas Noël pour autant. Elle avait déclaré au Daily Star, en 2014: «Le père Noël me dégoûte. Ma chanson peut paraître joyeuse mais elle est en réalité très ironique et déprimante. J'ai eu le cœur brisé à plusieurs reprises à cette période de l'année et j'en viens à me dire: Père Noël, c'est quoi ton problèm?»

OUIN! C’est quoi ton problème?

Tim Burton

Le réalisateur de L'Étrange Noël de Monsieur Jack ne déteste pas Noël... mais il préfère grandement les choses plus sombres. Il a dit, dans une entrevue en 2014: «J'ai toujours eu un peu de mal avec Noël. Pas une aversion totale mais un peu de mal. Je ne suis pas du tout sensible au mercantilisme qui tourne autour de cette fête. Quand j'étais gamin, durant la soirée du réveillon, je préférais lire des livres épeurants ou alors fabriquer des monstres en pâte à modeler, genre le Grinch.» Pas très surprenant quand on regarde ses films!

Marylin Manson

«Je déteste Noël. J'ai des amis qui célèbrent Hanoucca et ça me semble être plus conventionnel et une meilleure fête parce que vous recevez plus de cadeaux, je crois. Je ne suis pas un adepte des traditions de Noël. D'ailleurs, vous ne trouverez jamais de sapin chez moi parce que j'ai toujours passé cette période de l'année sans», a révélé Marylin en 2016. Pourtant, sa musique se fond si bien dans une ambiance festive!

Colin Firth

L’acteur, qui a joué Scrooge dans une adaptation animée de Un conte de Noël, n’aime pas la fête. Comme son personnage, il dit avoir un dégoût pour la fête: «À cette époque de l'année, je fais attention à ne pas allumer la radio parce que les jingles me rendent cruel et me donnent envie de me plonger dans le coeur du territoire de Scrooge.»

Rassurez-vous, cher lecteurs Grinch! Vous n'êtes pas seuls.

