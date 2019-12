L'incroyable décennie de Céline Dion en quelques faits marquants

Céline Dion serait-elle l’artiste de la décennie? Au Sac de chips, on pense que oui.

Pendant 16 ans, la diva de Charlemagne a régné sur Las Vegas, telle une reine, avec ses deux résidences, qui sont les plus lucratives de l’histoire, au Colosseum du Caesars Palace. Celle qui a quitté la capitale du vice en juin est depuis repartie en tournée mondiale et continue de remplir les salles partout où elle passe.

Photo Facebook Céline Dion

Depuis la mort de son mari et imprésario René Angélil, Céline se métamorphose sous nos yeux. La chanteuse, qui vit une véritable renaissance, est devenue cool!

Photo Facebook Céline Dion

Hissée au rang d’icône mondiale de la mode, la star habituée des Fashion weeks fait tourner les têtes partout où elle passe avec ses tenues toutes plus excentriques les unes que les autres.

Retour sur la décennie haute en couleur de notre Céline nationale:

Les fois où Céline a brisé internet

On n’est pas sûr si Céline savait ce qu’était internet en 2010, mais, chose certaine, elle l’a souvent brisé au cours des dix dernières années.

Le coton ouaté du Titanic

En 2016, Céline s’est promenée dans les rues de Paris vêtue d’un gros coton ouaté du Titanic à 1000$. C’est d’ailleurs à cet instant précis que l’interprète de My Heart Will Go On est devenue cool aux yeux des milléniaux.

Photo d'archives

«Near, far, wherever you are...»

Céline très sexy au Tonight Show

À l’été 2016, entre deux spectacles au Centre Bell, notre trésor national était invité au Tonight Show, la populaire émission de fin de soirée animée par Jimmy Fallon. Et Céline était en grande forme.

AFP

​Dans une (très courte) robe brillante de type «boule disco», la diva a joué une partie de Wheel of Musical Impressions, segment lors duquel elle a imité les chanteuses Sia et Rihanna.

Elle s’est même fait censurer par l’animateur à cause de ses mouvements de danse trop osés.

Du baloney rôti dans le beurre

Dans un avion entre New York et le Québec, Céline a essayé de faire croire à l’animateur Jean-Philippe Dion qu’elle mange de la salade de macaroni avec des petits céleris coupés, du baloney rôti dans du beurre et des patates pilées mélangées avec des navets et des carottes, et «ben» du beurre.

#FoodPorn

Le «boy toy» de Céline

La machine à rumeurs s’est emballée en 2017 alors que la veuve la plus célèbre de la planète a été vue aux bras d’un jeune adonis, le danseur Pepe Munoz.

Quelques semaines plus tard, les deux BFF ont même dansé lascivement sur scène en France sur la pièce Le Ballet. Rien pour calmer les rumeurs.

Mais du calme, ils sont juste des amis... et Pepe est gai.

#Ziggy

Grosse robe et (encore plus) gros chandelier

Pour le vingtième anniversaire de la sortie de My Heart Will Go On, Céline a interprété l’emblématique chanson aux Billboard Music Awards sous un très gros chandelier.

Photo d'archives

Pour l’occasion, la plus célèbre des 14 enfants de maman Dion était vêtue d’une grandiose robe blanche aux manches bouffantes.

Céline au MET Gala

Il aura fallu attendre jusqu’en 2017 pour que la nouvelle fashionista assiste à l’événement de mode le plus prestigieux de la planète: le MET Gala.

Photo d'archives

AFP

Elle y a même mangé un roteux... dans sa robe Versace hors de prix.

Pour notre plus grand bonheur, Céline y est retournée en 2019, vêtue cette fois-là d’une robe à franges dorées et d’un imposant couvre-chef à plumes.

Photo d'archives

AFP

#FASHION

Céline danse avec Deadpool

Si Céline a l’habitude de danser avec son ami Pepe, c’est avec l’antisuperhéros Deadpool qu’elle s’est fait aller en 2018.

Photo d'archives

Et c’était juste parfait.

Céline fait du covoiturage

En 2019, la reine Céline est ENFIN montée à bord de la voiture de l’animateur James Cordon pour participer à son célèbre Car Pool Karaoke.

La chanteuse l’a un brin échappé... elle a sacré en garrochant quelques-unes de ses 10 000 paires de souliers à des passants...

Ses moments les plus bizarroïdes

Fidèle à ses habitudes, Céline nous a offert de beaux moments étranges au cours des dernières années. En voici une sélection non exhaustive... parce qu’on va se le dire, les moments bizarroïdes ont été nombreux.

Céline se sacre dans le fleuve

En 2014, Céline Dion et son amie de l’époque, Julie Snyder, se sont sacrées dans le fleuve St-Laurent (ARK!) pour faire du ski nautique.

Photo d'archives

La diva s’était déguisée en Cléopâtre pour l’occasion.

Dans les bras de David

Toujours en 2014, la reine incontestée de Las Vegas s’est fait photographier dans les bras d’une immense statue représentant le célèbre David... On n’est pas sûr que c’était une bonne idée.

Photo d'archives

C’est moi le boss!

À l’été 2017, alors qu’elle présentait sa nouvelle collection de sacoches à Montréal, Céline nous a bien avertis que maintenant, c’était elle le boss.

Photo d'archives

Compris?

La vidéo de Céline pour Vogue

En 2017, Céline a tourné une vidéo flamboyante (lire ici étrange) pour le magazine Vogue.

Photo d'archives

On la voit enchaîner les tenues excentriques, chanter, danser, rouler sur un chariot de cafétéria et manger une tête en styromousse.

On ne sait toujours pas si on préfère l’original ou la reprise de Marc Labrèche...

Céline Dion se fait arrêter

En 2018, Céline a lancé sa nouvelle collection de vêtements pour enfants non genrés, Célinununu, dans une vidéo un brin étrange dans laquelle elle se fait arrêter après être entrée par infraction (et avoir saupoudré des paillettes magiques) dans une pouponnière.

Son entrevue (pas dans le train) avec Josélito

En 2017, dans une entrevue quasi mystique avec l’ex-animateur du train Josélito Michaud, Céline y est allée d’étranges révélations, notamment qu’elle avait souvent sauté du haut d’un tremplin dans une piscine dans laquelle, grâce à René, l’eau était toujours chaude.

Sofa recherché

En 2019, Céline a perdu son sofa.

Elle a annoncé la terrible nouvelle (elle est ben attachée à ses affaires) dans une entrevue à l’émission de fin de soirée de Jimmy Kimmel, tout juste après avoir chanté au mariage d’un couple d’inconnus.

On ne sait pas si elle a retrouvé sa précieuse pièce de mobilier depuis...

Les épreuves de la dernière décennie

La mort de René Angélil

En janvier 2016, Céline a perdu l’homme de sa vie, le père de ses enfants et son manager, René Angélil, des suites d’un long combat contre le cancer.

Photo d'archives

Le célèbre imprésario a eu droit à des funérailles grandioses à la basilique Notre-Dame de Montréal, où le couple s’était marié en décembre 1994.

La mort de son frère Daniel

Dur mois de janvier 2016 pour Céline qui a perdu son frère Daniel deux jours après la mort de son mari. Son frère est d’ailleurs décédé le jour de l’anniversaire de René Angélil du même cancer que ce dernier.

JOEL LEMAY/AGENCE QMI

Pas capable de vendre sa grosse baraque

Pauvre Céline. Ça lui a pris quatre ans pour vendre sa somptueuse villa (avec parc aquatique inclus) de Jupiter Island en Floride. Pis en plus, elle l’a vendue à rabais, 38,5 millions$ US au lieu de 72,5 millions$ US.

La misère des gens riches et célèbres...

Pepe: contrôlant et manipulateur?

Notre Céline serait-elle sous l’influence de son «meilleur ami», Pepe Munoz? C’est ce qu’ont prétendu des «proches de la chanteuse», avant que le «vrai entourage» de la diva ait nié en bloc dans une publication Instagram.

Ouf! Nous voilà rassurés.

Merci, Dave, Dee, Denis. Lina, Michel, Naomi, Suzanne, Sydney, Sylvie et Yves.

Céline forcée d’annuler des spectacles

La tournée mondiale Courage a bien mal commencé pour la mère de Big Tip qui a dû annuler ses spectacles à Montréal en raison d’un virus à la gorge.

Photo ANNIE T. ROUSSEL

La chanteuse était TRÈS peinée, comme en témoigne cette (longue et triste) vidéo.

La dégringolade de Courage

Si la sœur de Claudette Dion a l’habitude de fracasser des records, elle se serait bien passée du dernier.

Son nouvel album Courage a trôné au sommet des ventes aux États-Unis dans la première semaine après sa sortie, mais la chute a été brutale. Le dernier opus de celle qui a chanté pour le pape a en effet dégringolé au 111e rang à sa deuxième semaine.

OUCH!

Quand les enfants Dion-Angélil volent la vedette

Les rejetons du clan Dion-Angélil ont parfois volé la vedette à leurs parents dans les dernières années.

La naissance des jumeaux

La décennie a commencé de bien belle façon pour Céline qui a donné naissance le 23 octobre 2010 à ses jumeaux, Nelson et Eddy, après une fausse couche et des traitements de fertilisation in vitro infructueux.

Photo courtoisie

René-Charles devient Big Tip

Dans la dernière décennie, René-Charles s’est transformé en rappeur. L’ex-enfant à la longue chevelure sévit maintenant sous le nom de Big Tip.

#Yo

René-Charles lui remet un prix

Le petit prince a le don de faire brailler sa célèbre maman.

AFP

En 2016, la diva de Charlemagne a reçu des mains de son jeune héritier le ICON Award lors de la cérémonie des Billboard Music Awards.

René-Charles est majeur et vacciné

On a pris un méchant coup de vieux cette année: René-Charles a eu 18 ans. Il n’a plus besoin de fausses cartes pour sortir au Fuzzy de Laval.

En 2022, le petit-fils de maman Dion va être majeur aux States! Pensez à ça...

Céline, BFF avec les stars

La célèbre Québécoise a côtoyé plusieurs vedettes internationales au cours des dix dernières années. Et on est un brin jaloux....

Drake veut se faire tatouer sa face

Tout le monde aime Céline. Même le rappeur canadien Drake, qui voulait se faire tatouer le visage de l’interprète d’Incognito. Céline l’a supplié de ne pas le faire et Drake l’a écoutée.

Dommage.

La rencontre entre deux reines

Céline A-DO-RE Adèle. Rassurez-vous, l’amour est réciproque. Une fois, elles se sont même donné une grosse caresse aux Grammys.

AFP

La chanteuse britannique est aussi allée voir la plus célèbre Québécoise à Las Vegas, puis au festival BST Summer Time au Hyde Park de Londres (spectacle lors duquel Céline portait un genius one-piece bleu-toile-de-piscine).

Photo d'archives

Céline embrasse un hamburger

Céline a assisté à un spectacle de Katy Perry en 2018 avec une bien drôle de coiffe.

Les femmes s’aiment tellement qu’elles se sont embrassées sur la bouche lors du dernier MET Gala.

Et Katy était habillée en hamburger.

#IKissedAHamburgerAndILikedIt

Keeping Up with the Kardashians

Céline a chanté pour la royauté.

La méga-star de téléréalité Kim Kardashian et le rappeur Kanye West ont en effet choisi le spectacle de notre Céline adorée pour célébrer leur cinquième anniversaire de mariage.

Photo d'archives

C’est ça, «the power of love».

Céline et Lady Gaga

Céline a eu du GROS fun au show de Lady Gaga cette année.

Photo d'archives, AFP

On dirait même que la Québécoise a volé la vedette avec ses mouvements de danse pour le moins audacieux.

Mme Gaga lui a d’ailleurs rendu hommage pendant le spectacle.

OUF! Toute une décennie pour notre Céline nationale. On t’en souhaite une autre bonne. XX

Pour finir tout ça en beauté, voici 20 de ses plus beaux looks: