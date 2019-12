À 11 ans, elle gagne plusieurs courses en courant avec les pieds uniquement recouverts de bandages

Une écolière philippine de 11 ans fait sensation sur Internet depuis qu’elle a remporté la médaille d’or de trois épreuves d’athlétisme et ce, en dépit du fait qu’en guise d’espadrilles, elle ne porte que des diachylons.

Rhea Ballos, qui fréquente l’école élémentaire Salvacion de Balasan aux Philippines, est une jeune athlète qui a récemment pris part au championnat provincial local d’athlétisme.

Inscrite dans plusieurs épreuves féminines, elle a triomphé au 400 mètres, au 800 mètres et au 1500 mètres. Déjà, sa performance est exceptionnelle, mais ce qui retient davantage l’attention, ce sont les circonstances «atténuantes» dans lesquelles elle a pris part à la compétition.

En effet, au lieu de chaussures de courses appropriées, elle ne porte que des bandages aux pieds.

Dans les faits, Rhea courait pratiquement nu-pieds, sans aucune protection, contrairement à ses adversaires plus fortunés qui étaient chaussés convenablement.

Rhea avait pris la peine de personnaliser ses «espadrilles» en y ajoutant le logo et le nom de la marque Nike au stylo.

Émus par la détermination et le désir de se dépasser de la petite Rhea, des internautes de partout dans le monde ont partagé les photos de ses chaussures de fortune.

Éventuellement, Jeff Cariaso, un joueur de basketball à la retraite, a appris son histoire et a tellement été remué par celle-ci, qu’il a voulu faire sa part.

Il a joué les entremetteurs entre Rhea et Nike, et la multinationale d’équipements de sport a fait cadeau de chaussures neuves non seulement à la jeune athlète, mais à toute l’équipe de son école.

Bravo tout le monde!

