Demi Lovato pose en lingerie aux côtés de son chum

Demi Lovato a longuement parlé sur Instagram de ses difficultés à assumer ses petites imperfections, comme sa cellulite ou encore ses vergetures.

• À lire aussi: Cœur de pirate est sublime dans une séance photo en lingerie

Cette année, la chanteuse s’était donné comme mandat de ne plus jamais éditer son corps sur ses photos et de simplement laisser les choses aller, sans trop se prendre la tête pour ses prises et pertes de poids: l’important, pour elle, c’est d’être en santé.

C’est donc avec confiance que Demi a pris la pose aux côtés de son nouveau copain, Austin G. Wilson, simplement habillée en lingerie.

• À lire aussi: Maripier Morin magnifique en lingerie pour le dévoilement de sa nouvelle collection

Les photos romantiques du couple ont été partagées sur la page Instagram du photographe Angelo Kritikos.

Ailleurs sur le Sac de chips: