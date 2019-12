Une première bande-annonce intense pour «Fugueuse la suite»

Enfin!

On a finalement droit aux premières images Fugueuse la suite, et le moins qu'on puisse dire, c'est que la deuxième saison, qui débutera le 6 janvier, s'annonce toute aussi intense que la première.



Dans la bande-annonce tant attendue, d'une durée d'un peu plus d'une minute, on retrouve le personnage de Fanny, campé par Ludivine Reding, quatre ans après la fin de la première saison. Visiblement changée physiquement et mentalement, Fanny semble avoir de la difficulté à reprendre le dessus et à se sortir de l'enfer qu'elle a traversé.

On comprend aussi qu'elle est devenue «squeegee», qu'elle semble être tombée entre les griffes d'un autre homme et qu'elle aurait peut-être même «repris du service».





Capture d'écran

On constate qu'une importante opération policière est en cours à Montréal, mais aussi qu'un nouveau personnage, un jeune homme, fera son apparition.



Pour ce qui est du fameux Damien, on peut voir qu'il sortira de prison. On a bien hâte de voir ça!



Toutefois, toujours pas de signe de Mathieu Baron dans la bande-annonce.

À suivre!

Voyez la bande-annonce ci-dessous:





