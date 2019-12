Une voyante bulgare, morte depuis 23 ans, vous offre ses prédictions pour l’année 2020

La voyante bulgare Baba Vanga, qui est aussi surnommée la «Nostradamus des Balkans», a prédit, avant sa mort en 1996, tout ce qui déroulerait sur Terre d’ici 5079.

• À lire aussi: Morte il y a 20 ans, une voyante bulgare a prédit la montée de l’État islamique et le début d’une «grande guerre musulmane» en 2016

Cela inclut évidemment l’an de grâce 2020, qui approche à grands pas.

Si certains événements qu’elle a prédits font notre affaire (bye bye Trump!), on ne peut pas dire, dans l’ensemble, que l’avenir est très réjouissant.

Celle qui est décédée il y a 23 ans à l’âge de 85 ans aurait correctement prédit les attentats du 11 septembre 2001, la montée en puissance de Daech et le Brexit.

Par contre, il est arrivé qu’elle se trompe. Les spécialistes de son «œuvre» lui accordent un taux de réussite de 85%.

Pour l’année 2019, Baba Vanga avait prévu la fin de Donald Trump et de Vladimir Poutine. Il reste 8 jours à l’année au moment de taper ces lignes et il semble peu probable qu’un des deux chefs d’État doive céder sa place d’ici 2020, et ce, même si Trump fait face à des accusations qui pourraient, en théorie, mener à sa destitution.

Cependant, elle a quand même fait des prédictions pour 2020 sur les politiciens à la tête des États-Unis et de la Russie, respectivement.

Ainsi, selon elle, Donald Trump devrait être frappé par une mystérieuse maladie qui le rendra sourd et qui l’affligera d’une tumeur au cerveau.

Cette énigmatique maladie devrait entraîner la mort éventuelle de Trump, mais pas nécessairement en 2020.

Le président Poutine, quant à lui, sera victime d’une tentative d’assassinat et, ô trahison, quelqu’un de son entourage en sera responsable.

Il n’est pas clair s’il survit à l’attaque.

En termes de catastrophes naturelles, Baba Vanga envisage la destruction de toute l’Asie (rien de moins) et une chute de météorites en Russie.

Elle considère, de plus, que l’Europe pourrait arriver «à la fin de son existence».

Bon, ben, heille... Bonne année tout le monde! Tout va bien aller...

Au moins, nos vedettes locales ont bien vieilli au cours des dix dernières années...¯\_(ツ)_/¯