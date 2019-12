Voici toutes les raisons pour lesquelles Noël va être «rough» cette année

Le temps des Fêtes, c’est plein de moments magiques remplis de traditions.

Déballer des cadeaux, manger des atocas, aller à la messe de minuit, crier à la tête des autres membres de ta famille en discutant d’un sujet d’actualité un peu épineux.

Et cette année ne fera pas exception.

Les derniers mois ont été remplis de controverses et d’évènements qui nous font déjà redouter le moment où nous allons être forcés d’entendre ce que notre oncle réactionnaire et notre cousine militante auront à dire sur le sujet.

Voici les sujets que nous vous conseillons de tenter, peut-être, si possible, d'éviter (mais bonne chance) comme la peste si vous voulez passer un réveillon tranquille:

Greta Thunberg, Extinction Rebellion, l’écologie et l'environnement en général

Quelqu’un dans la famille va vous assurer qu’il n’a rien contre l’écologie, mais qu’il trouve juste ça dommage qu’une enfant soit retirée de l’école. On va ensuite vous souligner que le Pacte, ça sert à rien parce que Louis Morissette a pris l’avion une fois.

Catherine Dorion

«Heille, fais-tu frette? Es-tu bin par rapport aux propos vaguement misogynes du nouveau chum de ta tante?»

Tous les angles d’attaque sont bons contre la Dorion. Ça va partir de tous les sens, soyez prêts. De l’autre bord de la table, votre cousine qui vient de s’installer dans Verdun «parce que c’est proche du vrai monde» vous balancera d’un air condescendant que vous n’avez rien compris si vous n’avez pas un poster de la députée de Taschereau au-dessus de votre lit et votre carte de membre de QS.

La loi 21

Votre père va se mettre un linge à vaisselle sur la tête. Votre mère dira: «C’est rendu que y’a plus de Mohamed que de Tremblay». Quelqu’un mentionnera les iPads pour les migrants. Rien de ceci n’aura rapport avec la loi 21, mais tout est mélangé maintenant.

Nous sommes au Québec ici.

La date de l’Halloween

Les gens qui n’ont plus d’enfants en âge de passer l’Halloween depuis au moins 20 ans en ont beaucoup à dire sur la date à laquelle les enfants ont passé l’Halloween en 2019. Aussi bon pour votre cousin de 22 ans qui n’a pas encore d’enfants, mais beaucoup d’opinion là-dessus.

L’affaire Mike Ward

Les seuls arguments que vous allez entendre seront «Liberté d’expression» d’un bord et «Ça se fait pas de rire d’un enfant» de l’autre. Certains chanceux auront même la chance d’entendre «Yvon Deschamps n’aurait jamais fait ça, lui».

Valérie Plante

Personne ne trouve que «madame sourire» fait une bonne job. Par ailleurs, personne ne sera en mesure d’expliquer ce qu’elle fait de pas correct. Ni de bien d’ailleurs.

Justin Trudeau

Troudeau.

OK BOOMER

La génération qui dit que les millénariaux ne sont pas une bonne génération depuis 2002 ne sont pas contents de se faire niaiser sur internet.

Ça, c’était juste les spéciaux de l’année. N’oubliez pas d’ajouter les classiques annuels:

Les vegans: «un peu de viande n’a jamais tué personne»; les trans: «si t’as un pénis, t’es un homme, c’est inscrit dans la science»; les jeunes sur leur cellulaire:«dans notre temps, on se parlait»; et surtout, le fait qu’on peut pu rien dire.

Saluez votre famille de notre part!

