Isabelle Desjardins et sa nouvelle vie avec 2 enfants: «Maudit que j’aime ma vie de maman!»

L’animatrice Isabelle Desjardins a rendu hommage aux mères dans une publication Instagram touchante, jeudi, en abordant les difficultés et les joies de son nouveau rôle.

Alors que son conjoint David Desharnais évolue actuellement pour la formation canadienne de hockey dans le cadre du tournoi de la Coupe Spengler à Davos, en Suisse, Isabelle Desjardins – comme les deux enfants du couple – est clouée au lit, incapable d’assister aux matchs en raison de la maladie.

Qu’à cela ne tienne, la jeune maman en a profité pour publier une photo sans filtre de la petite famille «amochée», mais heureuse.

• À lire aussi: Isabelle Desjardins change de tête

«J’avais des billets! Je suis hyper malade, Vico aussi... J’ai décidé de m’écouter enfin! J’ai la batterie à terre, donc voici notre set-up pour regarder la game ce soir», écrit-elle en description d’une photo où on la voit couchée en train d’allaiter son plus jeune enfant, Adam. Victor, le plus vieux, est allongé entre les jambes de sa mère.

Isabelle Desjardins enchaîne en abordant les hauts et les bas de son rôle de «maman à temps plein», soulignant que lors de la naissance de Victor, elle «avait le cœur gros» de voir ses amies avoir leurs soirées arrosées pendant qu’elle devait rester à la maison pour s’occuper du petit. «Je voyais mon chum continuer sa vie. Moi, j’étais tout à coup maman à temps plein. J’ai eu de la difficulté à trouver ça juste. Pourtant, je vivais aussi de très beaux moments», décrit-elle.

• À lire aussi: Les plus belles photos de grossesse d’Isabelle Desjardins

Grâce à l’aide de David Desharnais et de l’apprentissage, la maman ne ressent aujourd’hui plus cette culpabilité.

«Aujourd’hui, c’est carrément tout le contraire, je veux vivre chaque instant avec mes ptits gars, je le sais que je ne manque rien de ces soirées à l’extérieur de la maison. J’aime être collée avec eux, je me sens coupable de les laisser un petit instant. Ce sont eux ma vie, ma raison d’être.»

Elle conclut en saluant toutes les femmes qu’elle trouve «fortes». «Maudit que j’aime ma vie de maman!», se réjouit-elle.

Ailleurs sur le Sac de chips: