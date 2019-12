Alanis Désilets s’est fiancée sur une montagne et voici la vidéo émouvante de la demande

Alanis Désilets et son chum, Joël, sont maintenant fiancés!

Comme Alanis, qu'on a connue à OD Bali, est très proche de ses abonnés, elle a décidé de partager la vidéo touchante de la demande de fiançailles, qui s’est déroulée alors qu’elle était en voyage avec son chum et ses amies à Whistler. (Glissez vers la droite pour voir la vidéo!).

Dans la vidéo, on peut entendre Joël demander la main de sa douce en lui disant qu’il veut passer le reste de sa vie avec elle (le concept du mariage).

• À lire aussi: Alanis Desilets pose en maillot de bain et lance un message important sur l'acceptation de soi

«Dire oui aura été la chose la plus facile de ma vie. L’Ouest-Canadien avait déjà une place spéciale dans mon cœur, mais lààà», peut-on lire sous la vidéo touchante partagée par la créatrice de contenus.

En guise de troisième image dans la publication, on peut voir la bague de fiançailles d’Alanis, une pierre noire entourée de diamants. C'est original!

via Instagram (@alanis.desilets)

Alanis et Joël sont en couple depuis un peu plus d’un an. L’influenceuse avait officialisé leur relation sur Instagram à l’aide de cette photo, en décembre 2018.

• À lire aussi: Alanis Désilets s’insurge contre un article sur les fellations partagé par Maripier Morin

Ce qu'ils en ont dit

Sous la publication, les likes et les commentaires s'accumulent à vitesse grand V. Voici quelques réactions à retenir:

Lysandre Nadeau: «Voyons, esti», avec un bonhomme qui pleure.

PO Beaudoin: «Félicitations! Trop d’amour dans l’air en ce moment!!!!» avec des cœurs.

Elisabeth Rioux: «Tellement contente pour vous, je le voyais venir, je vous aime» avec des cœurs.

Marina Bastarache: «BRAVO BRAVO BRAVO MA BELLE FILLE !!!!!»

Catherine (Peach): «FELI-fuckinovercute-TATION pleins d’amour mes beaux»

Ailleurs sur le Sac de chips: