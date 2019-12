Une centaine de Jonquiérois intoxiqués par leurs buffets de Noël

Des nombreux résidents de Jonquière termineront l’année 2019 sur le c** après avoir ingéré de la nourriture de chez Banquets Huguette, un traiteur de la région.

En tout, environ 100 personnes ont affirmé avoir été malades via la page Facebook de l’entreprise qui a depuis été fermée.

Facebook Cette citoyenne informe la population de la situation.

Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) a été mis au courant de la situation.

Facebook Bien qui le message débute par le mot merci, nous croyons qu'il s'agit d'un comentaire sarcastique.

Les gens touchés affirment avoir souffert de symptômes similaires à une gastro-entérite.

Facebook Nous avons cherché sur Facebook et la page Les Banquets Fidel Gastro n'existe pas.

À ceux qui auraient été intoxiqués et seraient encore sur le c**, on vous souhaite un prompt rétablissement.

