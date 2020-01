Simon-Olivier Fecteau réagit aux critiques du Bye Bye et au sketch sur A&W en particulier

Après plusieurs jours de critiques sur les réseaux sociaux, le réalisateur du Bye Bye 2019, Simon-Olivier Fecteau, a finalement répondu aux détracteurs de la revue de l’année.

Fecteau a fait une publication Facebook, vendredi matin, dans laquelle il explique la difficulté de plaire à tout le monde, mais il a également fait un mea culpa quant au sketch visant le comédien Michel Olivier Girard et le restaurant A&W.

Le réalisateur affirme d’ailleurs avoir appelé Girard le 1er janvier au matin, avant la polémique, après avoir vu la publication du principal intéressé sur les réseaux sociaux.

«En gros, je lui ai dit qu’en 44 ans de vie, je ne m’étais jamais excusé pour une blague, mais j’ai fait moi-même des pubs, je suis loin d’être contre ça. Oui, ça prend du piquant dans le Bye Bye, mais encore faut-il qu’il soit dirigé au bon endroit. On aurait dû frapper davantage sur le produit, et moins sur le messager», a-t-il écrit.

«Michel Olivier a été super gentil. En tournage, tout le monde autour de moi disait que c’était un bon gars et ils avaient raison. C’est vraiment un bon gars. Cette conversation téléphonique était privée entre lui et moi, et elle devait le rester. J’avais parlé au principal intéressé, et on s’était compris. Mais... Après avoir lu et reçu les pires commentaires à mon égard, j’ai décidé de rendre cette conversation publique», a-t-il ajouté.