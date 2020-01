Le Ken humain fait son «coming out» trans et devient la Barbie humaine

Rodrigo Alves, mieux connu sous le nom de «Ken humain», a beaucoup fait parler de lui après avoir dépensé presque 900 000 dollars au cours des années pour tenter de ressembler à une poupée Ken.

Mais, dans une entrevue accordée à Mirror, celle qui se fait désormais appeler Roddy a admis que même si elle ressemblait à Ken, elle s’était toujours sentie comme Barbie.

La femme de 36 ans suit une thérapie hormonale depuis quelque temps déjà et a déjà des hanches arrondies et une poitrine de taille D. Elle s’est aussi fait poser des rallonges blondes ainsi que des faux cils.

L’an prochain, Alves va subir une chirurgie de changement de sexe, suivie de quelques chirurgies pour «féminiser» son visage. Son front, sa mâchoire ainsi que son menton seront modifiés. Sa pomme d’Adam sera enlevée.

Elle souhaite aussi recevoir des implants mammaires.

«Durant des années, j’ai essayé d’être un homme. J’avais un faux six-pack et des faux muscles, mais je me mentais. Je suis une femme et je l’ai toujours été dans ma tête. Maintenant, mon corps va maintenant aller avec mon âme.»

La Brésilienne qui vit maintenant au Royaume-Uni avoue que ça a demandé beaucoup de courage pour avouer qu’elle était transgenre.

«Il y a quelques années, je n’aurais jamais osé faire ceci, mais c’est plus facile maintenant. Les gens sont plus conscients de ce qu’être une personne trans implique.»