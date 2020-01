Étienne Boulay commence 2020 en célébrant ses trois ans de sobriété avec un texte touchant

Pour plusieurs, le 6 janvier représente le retour au boulot après le congé des Fêtes, mais pour Étienne Boulay, il s'agit d'une journée bien spéciale. En effet, l'animateur célèbre aujourd'hui ses trois ans de sobriété.



• À lire aussi: Maïka Desnoyers et Étienne Boulay sont à nouveau parents et partagent une photo du bébé



C'est par le biais d'une publication mise en ligne un peu plus tôt le lundi 6 janvier au matin, qu'Étienne Boulay a souligné cette date significative.





«Trois ans de sobriété aujourd’hui. Paradoxalement, mon moment préféré de la journée est celui que je détestais le plus il y a quelques années. C’était tellement confrontant, voir le soleil se lever parce que je n’avais pas dormi une minute, entendre les gens débuter leur journée pendant que moi, je l’avais encore échappé. La honte que je ressentais, l’énergie que je dépensais à essayer de combattre. Au lieu d’accepter. Maintenant, je me réveille tôt par choix. Je prends un petit café relax et je mets de l’ordre dans mes idées. Je me rappelle les matins difficiles et je me promets de ne jamais tenir pour acquis ces nouveaux matins que j’ai la chance de vivre. Ça me permet d’apprécier encore plus ce que j’ai. Ça s’appelle la gratitude. Et ce matin, pendant que la famille dort encore, j’ai reçu la visite d’une petite madame bien spéciale pour observer le lever du soleil avec moi...», a-t-il écrit, accompagnant deux photos de lui sur le bord de l'eau, dont une aux côtés de sa fille Anna.



Il termine son message en s'adressant à ceux qui, comme lui dans le passé, traverseraient des moments difficiles.



• À lire aussi: Étienne Boulay livre un texte franc et touchant à propos de sa sobriété



En seulement une heure, la publication a récolté près de 8000 mentions «J'aime» et plusieurs centaines de commentaires, dont certains provenant d'autres vedettes québécoises, comme Mélissa Désormeaux-Poulin, Isabelle Racicot et Véronique Cloutier, entre autres.

Ailleurs sur le Sac de chips: