L'influenceuse Alanis Desilets se défend d'être hypocrite et ferme les commentaires sur Instagram

À peine quelques semaines après le scandale impliquant les boîtes LA TROOP, l'influenceuse Alanis Desilets se retrouve déjà en plein cœur d’une autre tempête social-médiatique.

Cette fois-ci, c’est une publication commanditée par les stations-service Esso qui a suscité la hargne des internautes.

Le jour de la Saint-Sylvestre, la jeune femme a publié sur son compte Instagram une série de photos, dont l’une d’elle, devant une station-service, avait le message suivant:

«#Ad #PartenaireEsso Sur la route pour aller profiter des moments les plus précieux: ceux en famille. Grâce à mon road trip offert par Esso et propulsé par leur essence Synergy Suprême, j’ai pu me concentrer sur ce qui compte vraiment! Bonne année! ��❄️ #PropulséParEsso»

À peine quelques heures plus tard, une capture d’écran de la publication avait été superposée à un tweet publié en mai 2019 par l'ancienne candidate d’OD. Le montage s'est répandu sur le web comme un feu de paille.

Le tweet initial, rédigé au moment de la grande marche pour l'écologie de 2019, faisait la promotion de l’écologie et de l'environnementalisme.

Vous pouvez déjà imaginer que plusieurs internautes ont pris un malin plaisir à souligner l’incohérence entre, d’un côté, se considérer environnementaliste, et de l’autre, faire la promotion d’une compagnie pétrolière.

Vous pouvez aussi vous douter que plusieurs messages ont été très virulents, voire violents à l’égard de Mme Desilets.

Après plusieurs jours à recevoir des messages hargneux, la jeune femme a réagi à la controverse via une série de stories sur Instagram.

«Je suis humaine, je ne plait pas à tout le monde, ça jamais été mon but non plus, mais dans n’importe quel cas... je sais profondément que je ne mérite aucun des commentaires que j’ai reçu dans les derniers jours. [SIC]»

«Ravalez vos mots méchants et tellement gratuits. Je suis plus grande que tout ça. Plus grande que vous avez jamais été, encore plus que vous ne serrez jamais aussi. Vous m’éteindrez pas.[SIC]»

L'influenceuse a également fermé les commentaires sur son compte Instagram.

