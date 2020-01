Le 11e enfant de la famille Groulx est né et voici enfin une photo du bébé

La déjà pas si petite famille Groulx s'agrandit! En effet, le clan a récemment accueilli son 13e membre: une petite fille, née le 7 janvier.



Eh oui! Tara Groulx a débuté l'année 2020 en donnant naissance à son 11e enfant. Mercredi en après-midi, l'heureuse maman a partagé une première photo de famille, pour présenter le poupon à ses 42 000 fans sur la page Facebook de «La Famille Groulx».



«Finalement arrivée parmi nous, le 7 janvier 2020, a 17:05, un gros 8lbs 1 once et 19.5 pouces de long, notre belle petite cocotte. Tout le monde se porte bien, ses frères et sœurs ont tous hâte de venir la rencontrer ! Il ne reste qu’à lui trouver un nom!!», a-t-elle écrit, sous la photo.

Dans les commentaires, les gens ont été nombreux à féliciter la petite famille pour l'arrivée de la petite princesse... mais aussi pour suggérer des idées de nom.





En près d'une heure, la publication cumule déjà plus de 4600 mentions «J'aime», 1000 commentaires, et près de 150 partages.



On souhaite beaucoup de bonheur à la famille.

