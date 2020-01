La famille royale débarrassée de Meghan et Harry chez Madame Tussauds

Semble-t-il que Madame Tussauds soit plutôt mesquine.

À peine quelques heures après que Harry, le Duc de Sussex, eut annoncé que son épouse, Meghan, la Duchesse de Sussex, et lui allaient s'éloigner des leurs responsabilités princières, la succursale londonienne du musée de cire Madame Tussauds a ajouté une couche à la controverse.

«Nous devons respecter leurs souhaits #Megxit»

Ce message était accompagné d’une photo sur laquelle on peut apercevoir la Reine et le Duc d'Edimbourg, le duc et la duchesse de Cambridge et un espace vide où trônait autrefois les statues de Harry et Meghan.

Ouf.

Au moment de l’écriture de ces lignes, le sort du couple royal n’est toujours pas clair.

La décision ne pas fait l’unanimité.

Certaines passionnés de la monarchie ont qualifié la décision de bouger les statues d’ irrespectueuse faisant preuve d’un manque de classe de la part de l’institution globale. D’autre part, certains ont trouvé le geste rigolo.

