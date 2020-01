C'est la journée où les gens se promènent pas de pantalons dans le métro et voici des photos

Il ne faisait pas super beau aujourd'hui, mais ça n'a pas empêché une trentaine de personnes de se promener en sous-vêtements dans le métro de Montréal, sous le regard amusés des autres passagers.

Dans le cadre de la 19e édition du «No Pants Subway Ride», les participants se sont dévêtus vers 14h30 à la station de métro Sherbrooke avant d'embarquer dans le train jusqu'à la station Lionel-Groulx.

Le coorganisateur du cocasse événement, Thomas Posen, mentionne qu'il n'y a aucune revendication politique derrière cette action.

Le but est de ne pas porter de pantalon et d'être heureux.

L'idée attire en tout cas l'attention: un participant, Tony Toufic, était même venu d'Ottawa exprès pour y prendre part. Après tout, il n'y a pas de métro dans la capitale.

Plusieurs des gens interrogés par le 24 heures ont indiqué que c'était la première fois qu'ils prenaient part au «No Pants Subway Ride».

Le concept du «No Pants Subway Ride» a été lancé en 2002 par sept jeunes hommes dans le réseau du métro de New York. Il est depuis présenté annuellement dans une vingtaine de villes, dont New York, San Francisco, Buenos Aires et Londres.

Bravo à tous.

