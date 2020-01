Élizabeth Blouin-Brathwaite annonce le sexe de son bébé

Élizabeth Blouin-Brathwaite a annoncé à ses abonnés Instagram que son premier enfant serait un garçon.

L'artiste a simplement partagé une photo de son échographie avec un petit coeur bleu vendredi dernier.

La chanteuse, qui participait au 29e show du Refuge à la Salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts en novembre dernier, en avait profité de l’occasion pour annoncer la bonne nouvelle de sa grossesse.

Il s’agira d’un premier enfant pour la fille de Normand Brathwaite et Johanne Blouin, qui deviendront donc grands-parents. Le sexe du bébé n’a pas été révélé, et on ignore à quel stade en est la grossesse présentement.

