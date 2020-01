Les bougies à odeur de «vagin» de Gwyneth Paltrow sont déjà en rupture de stock

La comédienne, gourou du bien-être et fille de Bruce Paltrow, Gwyneth Paltrow a trouvé une nouvelle façon d’attirer des gens sur son site web Goop.

En y vendant pour 75 dollars américains une bougie nommée «this smells like my vagina» (ceci sent comme mon vagin).

Selon ce qui est indiqué sur le site, la bougie de 10,5 onces parfumée aux géraniums, à la bergamote et au cèdre serait parfaite pour installer un ambiance sensuelle.

Si cette bougie fait l’objet de vos désirs les plus profonds, tant pis pour vous.

Elle est déjà en rupture de stock.

Rien n’indique que d’autres bougies sont en fabrication, mais si on se fie sur le succès de la vente du premier lot, on s’imagine que Gwyneth est déjà en train d’en préparer d’autres.

Crash le cash.

Aussi sur le Sac: