Un influenceur emprisonné pour avoir escaladé une pyramide en Égypte

Un influenceur était prêt à tout pour avoir sa photo au sommet de l’une des Pyramides de Gizeh.

Il a d’ailleurs écopé de 5 jours de prison.

Suivi par près de 3 millions de personnes sur Instagram, Vitaly Zdorovetskiy a raconté son histoire en publiant le fameux cliché.

«Aucun mot ne peut expliquer ce que j’ai vécu dans les 5 derniers jours. J’ai été emprisonné en Égypte parce que j’ai escaladé les Pyramides de Gizeh. Je suis allé en prison plusieurs fois, mais cette fois était de loin la pire», a-t-il écrit.

«Est-ce que ça valait la peine? OH QUE OUI. Je l’ai fait pour une bonne cause et je partagerai une vidéo avec vous bientôt pour que le monde puisse voir», a-t-il ajouté.

Ah oui, peut-être que vous vous souvenez de cette femme qui avait intérrompu un match de la Ligue des champions il y a quelque mois.

C’est sa conjointe.

