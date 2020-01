Une expérience un peu dégoûtante démontre l’importance de se laver les mains

Une enseignante américaine a réalisé une expérience simple, mais étonnante, avec ses élèves.

Dans une publication Facebook datée du mois dernier, Jaraleee Annice Metcalf a expliqué sa démarche, ainsi que les résultats de l’expérimentation qu’elle a menée avec ses élèves.

En gros, puisque la saison de la grippe débutait, elle voulait prouver qu’il était essentiel de se laver les mains afin d’éviter la propagation du virus.

Ainsi, ses élèves et elle ont touché plusieurs tranches de pain frais, et en ont volontairement laissé une autre intacte.

Ils en ont touché une avec les mains non-lavées.

Ils en ont touché une après avoir mis du désinfectant pour les mains.

Ils en ont touché une après s’être lavés les mains avec du savon et de l’eau chaude.

et...

Ils en ont frotté une sur tous les Chromebooks (les ordinateurs portables de Google) de la classe.

Jaraleee Annice Metcalf, qui se dit «malade et fatiguée d’être malade et fatiguée d’être malade et fatiguée», insiste beaucoup sur la propreté des mains.

Et pour elle, le désinfectant pour les mains n’est pas une bonne alternative au bon vieux savon.

Les résultats (DÉGOÛTANTS) de son expérience, prouvent qu’elle a raison sur toute la ligne.

Après 3 à 4 semaines, voici les tranches de pain:

Celle qui a été frottée sur les Chromebooks

Facebook Jaraleee Annice Metcalf

Celle qui n’a pas été touchée

Facebook Jaraleee Annice Metcalf

Celle qui a été touchée par des mains sales

Facebook Jaraleee Annice Metcalf

Celle qui a été touchée par des mains lavées au savon et à l’eau

Facebook Jaraleee Annice Metcalf

Celle qui a été touchée par des mains désinfectées

Facebook Jaraleee Annice Metcalf

La morale de cette histoire, vous la connaissez déjà: LAVEZ-VOUS LES MAINS!!!

