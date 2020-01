Eminem entre dans la tête de l’auteur de la tuerie de Las Vegas dans son nouveau vidéoclip

Après avoir sorti un album surprise au beau milieu de la nuit, Marshall Mathers a également lancé un nouveau vidéoclip qui fait réagir.

Intitulé Music To Be Murdered By, le nouveau «disque» de celui que l’on a connu avec The Slim Shady LP accorde une grande place au contrôle des armes à feu et aux tueries de masse.

C’est d’ailleurs le cas du premier extrait, Darkness, dans lequel Eminem s’imagine dans la peau de Stephen Paddock, qui a perpétré l’attentat de Las Vegas le 1er octobre 2017, faisant 59 victimes incluant lui-même.

Le résultat de ce périlleux travail artistique est à glacer le sang.

Jugez-en par vous-mêmes:

Dans une autre pièce de son plus récent album, la chanson Unaccommodating, Eminem fait allusion à l’explosion survenue à la suite d’un concert d’Ariana Grande, à Manchester, en mai 2017.

Pour sa ligne «I'm contemplating yelling 'bombs away' on the game like I'm outside an Ariana Grande concert», celui qui a remporté 15 Grammy en carrière s’est toutefois attiré une pluie de critiques de la part de nombreux observateurs.

Music To Be Murdered By est disponible chez tous les bons disquaires et contient des caméos de Ed Sheeran, Q-Tip, Anderson .Paak, Young M.A. et du regretté Juice WRLD.

