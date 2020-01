Voici ce que nous mangerons en 2075 selon un gars qui prétend voyager dans le temps

Un prétendu voyageur temporel a présenté, sur YouTube, de la nourriture venue du futur.

LADbible rapporte que l’homme qui affirme pouvoir voyager dans le temps est connu sous le nom de Kasper.

Il s’est récemment confié à une chaîne YouTube nommée Apex TV dans une longue entrevue où il explique de quelle façon les humains se nourriront dans 55 ans.

Capture d'écran / YouTube Apex TV

Cette entrevue était une façon, pour lui, de prouver qu’il est bel et bien un voyageur temporel, car il avait une preuve tangible (LOL) de sa capacité à se déplacer dans le futur et le passé.

Il ramenait, en effet, de la nourriture de l’an 2075.

Et comme on peut se l’imaginer depuis qu’on a genre 7 ans, dans le futur, nous nous nourrirons de petites pilules blanches, selon Kasper.

Capture d'écran / YouTube Apex TV

Ces pilules sont contenues dans un petit pot de vitre et ressemblent aux petites boules de polystyrène qui remplissent les sacs magiques, entre autres.

«Ce que je peux vous dire, c’est que ce sont des capsules individuelles et que prendre une seule d’entre elles permet de vivre pour une journée. Tu prends une capsule comme cela par jour», indique le soi-disant voyageur dans le temps.

«Ce contenant de nourriture du futur que je vous montre pourra durer bien plus d’un mois», ajoute-t-il.

Capture d'écran / YouTube Apex TV

En qui a trait au moyen d’acquérir ces petites boules blanches, plus question d’aller faire ses emplettes à l’épicerie, oh non!

«Le gouvernement en donne à tout le monde gratuitement. Tu le reçois dans des contenants comme cela. Ça arrive chez vous, comme ça, gratuitement, partout sur Terre», dit Kasper dans la vidéo.

«Il n’y a plus de faim sur Terre. Il y a de la nourriture qui est donnée gratuitement à tout le monde, alors il n’y a plus de famine», affirme celui-qui-le-sait-parce-qu’il-a-fait-l’aller-retour-en-2075.

On se croirait presque dans une chanson de Raymond Lévesque.

Capture d'écran / YouTube Apex TV

Parlant de ça, les extraterrestres vont être révélés au public en 2028, et ils amèneront une époque de «paix et de prospérité» lors de laquelle l’Homme fera de grandes avancées médicales et technologiques.

C’est également en 2028 que le voyage temporel sera rendu possible pour tous.

Grosse année!

Malheureusement, en 2063, de gigantesques inondations causées par le réchauffement climatique vont venir tout gâcher ça.

Câline de bine.

Pour voir la longue entrevue avec cet étrange monsieur:

