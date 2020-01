Colette Provencher est en deuil

Colette Provencher avait une bien mauvaise nouvelle à annoncer sur Facebook. La présentatrice météo est en deuil de son chien.



C'est dimanche en fin de soirée que Colette Provencher a communiqué qu'elle et sa famille traversaient un dur moment, alors que le chien familial est décédé.



Pour rendre un dernier hommage à son toutou, elle lui a écrit quelques lignes sur Facebook, accompagnées de plusieurs photos de famille.

«Holala!... Il y a des moments moins agréables..des moments tristes qu'on aimerait ne pas vivre! Notre grande "FAMILIA" a perdu un animal unique et extraordinaire. Celui qui nous accueillait..inconditionnellement enjoué et heureux de nous voir...celui qui ne prenait pas de place dans la maison mais dont sa présence était sentie...celui qu'on espérait éternel! C'est le cœur qui pleure mais la tête remplie d'extraordinaires souvenirs que nous remercions l'unique équipe de Mon Vet Privé de nous avoir accompagnés dans ce passage obligé! Menhir08 Labernois de Mira! Merci à l'équipe», a écrit Colette Provencher.



Ses abonnés ont été nombreux à lui transmettre des bons mots.



Même si on sait bien que ces petites bêtes ne sont pas éternelles, ce n'est jamais facile de perdre ces précieux compagnons. Toute l'équipe transmet ses plus sincères condoléances à la famille.