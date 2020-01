Simon-Olivier Fecteau vit un moment difficile

Simon-Olivier Fecteau avait une bien triste nouvelle à partager sur Facebook. Lundi en avant-midi, le réalisateur a annoncé que son frère, Richard, était décédé.



Selon ce que Simon-Olivier a écrit dans sa publication, on apprend que son frère est parti dans la nuit de samedi à dimanche, des suites d'un cancer.



Pour communiquer la triste nouvelle, celui qui était derrière la plus récente édition du Bye Bye a pondu un petit texte très touchant, et surtout très senti, afin de rendre hommage à son frère, parti trop vite.



«C’était le plus vieux de 5, et moi le plus jeune. On n’avait pas la même mère, mais Richard c’était mon frère.

C’était l’intello, l’artiste, celui qui aimait la musique, les arts, les films, la lecture, les livres de science-fiction, et c’était aussi l’être le plus têtu que j’ai jamais rencontré. Il était plutôt solitaire, mais c’est une des caractéristiques des hypersensibles. Je ne sais pas trop pourquoi, mais quand un proche nous quitte, on a le goût de le partager, de célébrer sa mémoire, de lui rendre hommage. Richard, c’était notre frère, mais pour ceux qui ne le connaissaient pas, c’est une autre victime du cancer. Dans la nuit de samedi à dimanche, il s’est éteint. Je suis athée et je ne crois pas au paradis, mais des évènements comme celui-ci me font douter. Et si le paradis existe ? Et si tous ses rêves et désirs sont enfin comblés ? Au revoir Richard, Je ne sais pas t’es où, mais tu seras toujours dans le coeur de ta famille», a-t-il écrit.



Toute l'équipe transmet ses plus sincères condoléances à Simon-Olivier Fecteau et ses proches.