25 Québécois bien drôles à suivre sur Tik Tok

L’application chinoise Tik Tok a explosé l’année passée et ce n’était qu’une question de temps avant que les créateurs québécois s’y aventurent.

Pour les gens de plus de 25 ans, ou vivant dans une caverne sans wifi, Tik Tok est un média social où l'on publie des vidéos d'une minute maximum, mais restant souvent sous la barre des 15 secondes. Certains disent que la plateforme prend tranquillement la place du regretté Vine, qui avait fait rage avec ses vidéos de 6 secondes.

Tik Tok a ses controverses. Entre autres, on l’accuse de récolter les données de ses utilisateurs mineurs et de censurer certains contenus, dont les messages pro-Hong Kong. Tout de même, de plus en plus de gens téléchargent et deviennent accros à l’application.

Voici 25 québécois à suivre sur Tik Tok

Henry Chau @henryc_tt

Sam Flynn @jeuneflynn

Jacob Morter @.morter

Maxime St-Jules @maximestjules

WTFKev @wtfkev

Gabrielle Caron @gabriellecaron_humoriste

Kévin Marquis @kevinmarquisss

Kebekman @kebekman

Aly Brassard @alybrassard

Rosalie Vaillancourt (et Chantal, bien sûr) @rosalievaillancourtreal

Louis Girard-Bock @louis.girard.bock

Will Bernaquez @willbernaquez

Martin Lauzon @martymart_vrai

Arnaud Soly @arnaudsoly

Roxderagon @roxderagon

Mik Garneau @mikgarneau

Jean-Michel Martel @jeanmichelmartel

Thierry Doucet @thierrydoucet

Pierre-Yves Roy-Desmarais @pierreyvesroydesmarais

Charles Brunet @charlesfunnyguy

Anas Hassouna @anas.hassouna

Alicia Moffet @aliciamoffet_

Vincent Fecteau @vincent_fecteau

Danick Martineau @danickmartineauofficiel

Mathieu Dufour @mathduff

Mention spéciale hors-québec

Alsenic @alsenicInclusion

Catelaaa @catelaaa

