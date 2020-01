Mais quel parti a envoyé ce message nationaliste à ses militants?

C’est le jour du Drapeau. Le fleurdelisé a 72 ans.

On le sait, pour les nationalistes, c’est important.

Avec tous les partis qui se targuent d’être nationalistes, il fallait s’attendre à voir des hommages surgir un peu partout pour l’emblème des Québécois.

Un parti de l’Assemblée nationale a envoyé un message à ses militants.

Ça commence de cette façon :

Très factuel, rien d’alarmant.

Oui, ce symbole du Québec et de sa nation.

IL EST À NOUS.

Les Québécois sont des gens fiers et ce n’est pas la première fois qu’un parti nationaliste le dit.

Drapeau, nation et fierté : rien de plus Québécois. On se croit quasiment au référendum de 1995.

Et c’est signé...

Ce n'est pas une erreur. On a fait le saut aussi.