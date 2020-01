Des hommes se masturbent en utilisant des peaux de bananes

Je m’appelle Frédéric Guindon, j’ai 40 ans et c’est la première fois que j’entends parler d’une telle chose.

Pourtant, j’ai à mon actif plusieurs expériences sexuelles plus ou moins farfelues.

Une fois, alors que je travaillais pour le magazine Urbania, j’ai essayé de me faire grossir le pénis avec une genre de pompe et des produits chinois louches.

J’ai aussi fait l’amour devant des internautes en rut de partout dans le monde sur un site de webcams cochonnes.

• À lire aussi: Des femmes se mettent du tabac dans le vagin pour accentuer leur plaisir sexuel, mais c’est une très mauvaise idée

Et je me suis même déjà masturbé une fois ou deux (mais jamais au bureau).

Vu qu’on est en mode confidences, je vais être super franc avec vous, les deux fois j’ai seulement utilisé mes mains.

JA-MAIS je n’ai eu l’idée de m’enrober le ptit monsieur avec une pelure de banane pour accentuer les sensations tactiles et calorifiques de ma séance d’autoplaisir.

Pourtant, ce que j’apprends aujourd’hui en lisant cet article signé de la plume de Lucy Connolly chez UNILAD, c’est que des hommes s’insèrent le pénis dans des pelures de bananes fraîchement pelées (et parfois même réchauffées au four micro-ondes) pour simuler les effets d’une fellation.

En fait, ce qui me sidère, c’est que c’est une pratique connue et documentée.

• À lire aussi: «Ne vous masturbez pas avec une brosse à dents!», avertit une gynécologue

Les utilisateurs du site JackinWorld, qui se présente comme la «ressource ultime en masturbation masculine depuis 1996», accordent même des notes moyennes de 4,5 étoiles sur 5 aux deux techniques impliquant des bananes qu’on peut y consulter.

Dans la première, «Banana Man», on suggère, entre autres, de ne faire qu’une seule incision dans la pelure avant d’enlever la banane et d’y insérer son engin.

Dans l’autre, «The Banana Split», on explique comment tenir la pelure contre son sexe afin d’obtenir l’orgasme optimal et on précise même que cette méthode «passe très près de dupliquer une bouche très talentueuse».

Évidemment, tout ne peut pas être parfait en ce bas monde, et dans ce cas-ci, c’est la Dre Diane Gall qui joue le rôle de la casseuse de party dans l’article d’UNILAD.

• À lire aussi: Ceux qui se masturbent régulièrement sont plus riches, selon un sondage

Selon elle, «une personne qui est allergique aux bananes est plus susceptible d’être allergique à d’autres substances comme le latex ou les fruits et légumes. Alors, si vous êtes allergiques aux condoms de latex, il y a de bonnes chances que vous le soyez aussi aux pelures de bananes. Même si c’est rare, vous pourriez développer des éruptions cutanées et des plaies sur le pénis, ce qui peut être douloureux et mener à des infections.»

Ewww...

Faque masturbez-vous avec des bananes à vos risques et périls.

Dire que moi, la seule chose bizarre que j’ai déjà fait avec une pelure de banane, c’est d’essayer de la fumer, comme dans le film Kid Sentiment.

Eh ben...

Sondage Avez-vous déjà utilisé une banane dans le cadre de vos activités sexuelles? Oui, évidemment! Ark. Non. Partagez votre résultat sur Facebook

Parlant de sexe bizarre...