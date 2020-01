Une mariée ruine sa robe avec un pet qui n’était pas juste un pet finalement

Nous vous conseillons de ne pas manger en lisant cette histoire.

Une mariée a ruiné sa robe, quelques instants avant le début de sa première danse.

La femme, qui avait des problèmes de ballonnement, avait bu des shakes de «désintox», en plus d’avoir eu un déjeuner copieux et bu des cocktails. En plus, elle portait une grande robe compliquée, qui rendait les visites à la toilette presque impossibles.

Ce qui aurait dû être le jour le plus heureux de sa vie a viré au désastre lorsqu'elle a couru la chance de faire un p’tit pet. Elle n’aurait pas dû courir le risque de faire un p’tit pet.

S’en est suivi un vrai cauchemarde (désolé).

La planificatrice du mariage raconte, dans un post Reddit, que la mariée a ruiné sa robe de 15 000 dollars américains (à peu près 20 000 dollars canadiens).

Son assistante et elle ont bien tenté de nettoyer la femme, qui portait un sous-vêtement étanche qui la couvrait jusqu’à la poitrine.

Elles étaient loin d’avoir terminé quand la mariée a déclaré que la première danse ne pouvait plus attendre.

«On pouvait la sentir à quatre pieds de distance», décrit la planificatrice.

«Alors que le marié la faisait tourner, la main sur sa taille, il éjectait le caca à l'intérieur de la robe, vers le haut et vers l'extérieur de la ceinture arrière. À notre grande horreur, nous pouvions voir une tache grasse se répandre au milieu du dos de la robe. Alors que nous grincions encore, le marié a posé fermement sa main au milieu de la tache de caca.»

Et ce n’est pas fini.

Comme si ça ne pouvait être pire, le couple s’est servi du gâteau de mariage avec des «mains tachées de caca».

Photo Fotolia

C’est là que la planificatrice a amené la mariée dans une tente à l’extérieur pour essayer de sauver la situation.

Elle dit s’être retrouvée «à éponger une mariée nue en train de brailler, pendant qu’elle remettait en doute chaque décision de vie qui l'a conduite à ce point».

Cinq minutes après le nettoyage, la mariée était de nouveau habillée, sans la doublure intérieure de la robe, et retournait à la célébration.

Malgré le désastre, il semblerait que les photos de la journée étaient magnifiques.

