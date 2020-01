TOUS les looks portés par les stars aux Grammy Awards 2020

Toutes les plus grandes vedettes de la musique américaine se sont réunies, ce dimanche, pour célébrer l'année 2019... et les looks audacieux étaient au rendez-vous.

La 62e édition des Grammy Awards a eu lieu le 26 janvier à Los Angeles. Pour l'occasion, les stars de la musique ont défilé dans des robes, tenues et complets originaux.

Voici donc tous les looks des stars aux Grammy Awards 2020:

Lana Del Rey

Dua Lipa et Anward Hadid

Khalid

Ariana Grande

Lil Nas X et Billy Ray Cyrus

John Legend et Crissy Teigen

Tyler, the Creator

Shania Twain

Alessandra Ambrosio

Lizzo

Cindy Lauper

Billie Eilish

Gwen Stefani et Blake Shelton

Bebe Rexha

Chris Brown et sa fille, Royalty Brown

Shawn Mendes

Camila Cabello

Heidi Klum

Usher

Brandi Carlile

Common

Les Jonas Brothers

Nick Jonas et Priyanka Chopra

Joe Jonas et Sophie Turner

Iggy Pop

Questlove

Le groupe BTS

Maggie Rogers

Little Big Town

Diplo et Orville Peck

FKA Twigs

Billy Porter

La famille de Nipsey Hussle, décédé le 31 mars 2019

Brittany Howard

Adrienne Warren

Ben Platt

Joel et Luke Smallbone, accompagnés de Moriah Peters et Courtney Smallbone

Jennifer Lahmers

Esperanza Spalding

Jazzmeia

Njomza

Yola

Ty Hunter

Andrew Watt

Rick Ross

Lewis Capaldi

Ozzy et Kelly Osbourne

Rosalia

Jo'zzy

Ali Tamposi

Lonr

Sibley Scoles

Jennifer Lahmers

Dana Sano

Lute

Mereba

Cage The Elephant

Dreezy

Pia Mia

Anderson Paak

Ricky Rebel et les mots «Impeach this» (qu'on pourrait traduire par «Mettez en accusation ceci») sur son derrière.

Lucky Daye

Kimmie Miner

Bonnie Raitt

Jack Antonoff

Giuliana Rancic

Jojo

James Blake et Jameela Jamil

Claudia Sulewski et le frère de Billie Eilish, Finneas O'Connell

Jessie Reyez

La Youtubeuse Nikita Dragun...

... et le mannequin Shaun Ross qui portait un look agencé.

La Youtubeuse Lilly Singh

Megan Pormer

Steve Lacy

Nao

Joy Villa

Le groupe Rival Sons

Nina Parker