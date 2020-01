Une pétition pour que Kobe Bryant soit le nouveau logo de la NBA

Un amateur de basketball endeuillé à la suite du décès accidentel de Kobe Bryant a lancé une pétition pour que la NBA modifie son image de marque en y incluant le légendaire porte-couleurs des Lakers.

Nick M., un admirateur de la star regrettée domicilié à Vancouver, a mis sur pied la pétition Petition to make Kobe Bryant the new NBA Logo sur le site change.org aux alentours de 17h dimanche.

Il mentionne, dans son message initial, qu’«avec le décès imprévu et inattendu du grand Kobe Bryant», il recueille des signatures «pour essayer de l’immortaliser à jamais en tant que nouveau logo de la NBA».

Au moment d’écrire ces lignes, 357 000 personnes avaient signé le registre virtuel, en guise de soutien à la proposition de Nick M.

Ce dernier ne s’attendait certainement pas à une telle réaction de la part des internautes.

Dans un second message publié un peu plus tard dimanche soir, il remercie tous les signataires en précisant qu’il espérait recueillir 100 signatures tout au plus.

À ce moment-là, 16 000 fans de la vedette des Lakers l’avaient déjà signée.

Nick M. a conclu ce deuxième message (et cet article) à la manière de Kobe en disant: «Mamba out».

