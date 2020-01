3 chatons sauvés d’une mort certaine grâce à un café

L'Albertain Kendall Diwisch a fait une triste découverte mercredi dernier, alors que trois petits chatons avaient été abandonnés dans le froid hivernal, près d’un puits.

Il a pu en dégager un facilement, mais les queues des deux autres étaient coincées sous la glace. Il a donc versé son café tiède pour la faire fondre, libérant alors les deux autres chatons.

Le bon samaritain a amené les trois petits mâles chez lui pour les réchauffer et les nourrir. Malgré l’épreuve traversée, ils semblaient en bonne santé et étaient joueurs et affectueux.

A-do-ra-ble.

• À lire aussi: Un petit chien vient au monde vert lime

Dans une publication sur Facebook décrivant l’événement, Diwisch ajoute qu’il a trouvé une famille prête à adopter les trois frères, malgré le souhait de ses propres enfants, et il se réjouit de ne pas avoir à les séparer.

À CTV News Edmonton, on explique qu’un refuge du coin a offert de traiter les chatons pour toutes leurs engelures et qu’ils ont été vermifugés. On a aussi le droit à un beau gros ronronnement d’un des chatons. Le genre de reportage dont on a besoin.

C’est une belle deuxième chance pour les chatons et une occasion de se sentir mal pour celui qui les a abandonnés.

Bouh à l'abandonneur de chaton!

