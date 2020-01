Bianca Longpré traite Mike Ward de «mauviette» à «Deux hommes en or»

L’animatrice et femmes d’affaires était l’invitée de Patrick Lagacé et Pierre-Yves Lord vendredi soir dernier à l’émission hebdomadaire Deux hommes en or.

De passage à l’émission pour discuter des séquelles que peuvent avoir les enfants adoptés de la DPJ, elle en a aussi profité pour écorcher l’humoriste Mike Ward.

Dans un court segment tourné dans les coulisses, en marge de son entrevue avec Patrick Lagacé, la «mère ordinaire» n’y va pas de main morte avec celui qui a été opposé à Jérémy Gabriel lors d’une interminable saga judiciaire.

Interrogée pour savoir de quelle façon elle réagirait si Mike Ward faisait une «joke sensible» sur un de ses enfants, Longpré a répondu: «J’peux pas dire “yé mort”! Parce que j’peux pas faire ça, c’est illégal! Je serais en...Écoute, je comprends pas, je serais en tabarnak! C’est impossible!».

Puis, un peu plus tard dans la même entrevue, lorsque l’intervieweur lui demande quelle distinction elle fait entre sa réaction de mère et sa réaction de citoyenne, face à la liberté d’expression, celle qui est également la compagne de vie de François Massicotte rétorque: «Concernant Mike précisément, c’est que...il ne va pas tsé...c’est une mauviette. C’est-à-dire que sur une scène, avec sa gang, il va faire ça. Mais il ne viendra jamais prendre la parole par exemple à Deux hommes en or ou à Tout le monde en parle, ou aller dans un débat avec quelqu’un qui ne pense pas comme lui. Faque...c’est une mauviette. Il fait ça avec sa gang!»

La vidéo de l’entrevue est ici:

Quant à Mike Ward, on ne sait pas ce qu’il pense de Bianca Longpré.

Par contre, aux dernières nouvelles, le torchon brûlait toujours entre le conjoint de madame et lui.

