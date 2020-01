Emilio Estevez sera de retour dans la nouvelle série «The Mighty Ducks»

L’acteur Emilio Estevez se glissera à nouveau dans la peau de Gordon Bombay dans une nouvelle série qui sera diffusée sur Disney+.

Après avoir marqué une génération entière grâce aux films The Mighty Ducks et D2: The Mighty Ducks (Jeu de puissance et Jeu de puissance 2, en version québécoise), Estevez campera une fois de plus le rôle de l’entraîneur de hockey Gordon Bombay dans une série de dix épisodes d’une durée d’une demi-heure chacun, selon The Illuminerdi.

Emilio Estevez will reprise his role as Gordon Bombay in #DisneyPlus’ 'THE MIGHTY DUCKS' series! pic.twitter.com/FBEdg0BUVH — Disney+ Updates (@moredisneyplus) January 28, 2020

La franchise The Mighty Ducks étant une création de Disney, la série sera bien sûr diffusée sur les «ondes» de Disney+.

D’ailleurs, c’est à la suite du succès obtenu par ces films que l’équipe de hockey d’Anaheim dans la Ligue nationale fut baptisée les Mighty Ducks. (Son nom a depuis été écourté à Ducks en raison de sa vente, par Disney, à d’autres intérêts en 2005.

Quant à la série télé The Mighty Ducks, le début du tournage est prévu pour le mois de mars, à Vancouver.

Il devrait se conclure en juin.

Le scénariste et le producteur devraient être les mêmes que pour la trilogie originale. (Dans le troisième film, Emilio Estevez ne faisait qu’un bref caméo.)

Pour l’instant, il n’est pas possible de savoir si d’autres acteurs originaux seront également de la partie.

