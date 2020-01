Les 21 solos vocaux de We Are The World: du pire au meilleur

Aujourd’hui (le 28 janvier 2020) marque le 35e anniversaire de l'enregistrement de la pièce We Are The World du supergroupe USA for Africa. (Ne cherchez pas le reste de leur discographie...)

Pour souligner cet anniversaire, nous vous avons concocté un état des forces en classant toutes les performances vocales de cette pièce. De la pire à la meilleure.

21. Michael Jackson

Michael Jackson figure à la dernière position de ce palmarès. On a rien à ajouter.

20. Bob Dylan

Bob Dylan avait vraiment l’air à se faire chier cette journée-la. Si aucun des autres participants avait été accusé d’agression sexuelle envers plusieurs jeunes garçons, Bob Dylan serait en dernière place.

19. Billy Joel

Même en 1985, les belles années de Billy Joel étaient loin derrière lui. En le regardant chanter, on peut voir dans sa face qu’il savait déjà que rien de bon ne l’attendait. 35 ans plus tard, tout ce qu’il a fait de plus est trois album (dont River of Dreams, ughh) et une résidence triste au Madison Square Garden.

18. Kenny Loggins

Kenny Loggins est l’anti Willie Nelson. Il est à son meilleur quand il n’a pas de barbe.

17. Kim Carnes

Le solo vocal de Kim Carnes contient seulement deux mots. Elle serait possiblement plus haute sur cette liste si on lui en avait donné plus à faire, mais bon.

16. Kenny Rogers

*Faces endolories

15. James Ingram

«Je sais même pas c'est qui James Ingram.»

-Mathieu Duquette

14. Daryl Hall

L’espace d’un instant, la moitié du duo Hall & Oates semblait heureuse de performer sans son acolyte habituel. Quand on sait qu’ils avaient l’habitude de se quereller même sur scène, Daryl a dû apprécier ce moment de répit sans le guitariste frisé à moustache.

13. Paul Simon

Après la moitié du duo Hall & Oates, on passe à la moitié du duo Simon & Garfunkel... À propos, pourquoi Art Garfunkel ne se retrouve pas dans We Are The World?

12. Bruce Springsteen

Springsteen s’est jamais autant époumoné que lorsqu’il a chanté sur WATW. Ça paraît qu’il voulait vraiment être le numéro un sur notre liste. Désolé Boss, mais trop c’est comme pas assez.

11. Huey Lewis

Huey Lewis est comme Jonas. On l’aime mieux sans chandail.

10. Tina Turner

Grosse décennie pour Tina Turner qui montrait à la face du monde qu’elle n’avait pas besoin de son ancien mari pour faire sa place. (Peut-être une de celles qui a le plus été amochée dans l’imitation d’André-Philippe Gagnon.)

9. Al Jarreau

On se souvient plus trop de lui, mais il chante bien. C’est pourquoi on le place au milieu pour choquer personne.

8. Steve Perry

Avec Cindy Lauper et Willie Nelson, Steve Perry fait parti des trois seuls caucasiens qui figurent dans le top dix de ce palmarès. Ce n’est pas peu dire.

7. Ray Charles

Ray Charles est un meilleur Ray Charles que Jamie Foxx.

6. Diana Ross

Diana Ross est notre Ross préférée. Même plus que Bob, Rick et Ross dans Friends

5. Lionel Richie

Après avoir incité ses fans à faire la «fiesta forever» l’année d’avant, l’ex-Commodores montrait toute sa compassion avec cet hymne à la générosité des millionnaires.

4. Willie Nelson

Entre les deux forces surnaturelles des voix de Dionne Warwick et Al Jarreau, Shotgun Willie fait de son mieux. Et c’est ça l’important.

3. Cyndi Lauper

Évidemment, plusieurs auront cru que Mme Lauper se retrouverait en première place. Le «Well, well, well, weeeeell» de Madame Lauper en est un qui restera ancré dans nos souvenirs à jamais. Elle est si inhabituelle!

2. Stevie Wonder

Un an après son I just called to say I love you, Stevie parvenait à participer à une autre balade presque aussi sirupeuse. Défi relevé l’ami!

1. Dionne Warwick

Juste au moment où on pense qu’on a tout entendu ce qu’on avait à entendre dans le premier couplet... POW! «Well, send them you your heart so they know that someone cares». La puissance avec laquelle Dionne livre cette phrase nous donne des frissons à tous coups. Bravo!

