Sylvester Stallone assume ses cheveux gris

Sylvester Stalone vieillit – et ça lui va bien.

L’interprète de Rocky a publié jeudi une vidéo sur Instagram et sur Twitter dans laquelle il dévoile son tout nouveau look : cheveux gris au naturel et petite barbe de la même teinte. Fini sa crinière noire emblématique! À 72 ans, l’acteur assume son âge à tous les plans.

«Parfois, je me réveille le matin et j’ai envie de ne rien faire, simplement me détendre, a écrit Sylvester sous la vidéo. C’est très vrai et si quelqu’un prétend le contraire, il ment. C’est la nature humaine.»

Aussitôt, l’acteur a reçu une foule de compliments sur ses cheveux gris. À présent, on souhaite juste que ce look naturel soit tout aussi valorisé pour ses collègues féminines!

