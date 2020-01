Un mystérieux rasoir disparaît et réapparaît à Lévis

Une histoire récemment parue sur le fabuleux groupe Facebook Question De Tout Genre a récemment retenu l’attention du Sac de Chips.

Dans ce récit abracadabrant que toute notre équipe a lu et relu à plusieurs reprises afin de repérer un indice permettant d’élucider son mystère, un certain Benji Theriault domicilié à Lévis, sur la rive-sud de Québec, raconte l’étrange phénomène dont a été victime son rasoir.

Pour vous résumer l’histoire, le bon Benji a voulu se raser pour se rendre à rendez-vous avec une vieille amie.

Courtoisie Benji Theriault Benji Theriault, propriétaire d'un mystérieux rasoir

Mais bizarrement, son rasoir, qui est toujours au même endroit, ne s’y trouvait pas. Après avoir fouillé partout, il s’est résigné à emprunter le rasoir de son coloc qui était à Montréal.

Or, pas de chance, la batterie de celui-ci étant vidée, notre Benji n’a d'autre choix que de se rendre à son rendez-vous sans se raser.

Le lendemain soir, après une journée à l’école, coup de théâtre! : le rasoir de Benji est de retour à sa place habituelle.

Pourtant, personne n’est supposé avoir accès à son appartement. De plus, tous ses amis et voisins nient être les «emprunteurs» du rasoir.

Le mystère est donc total.

Voici la publication originale de Benji Theriault sur le groupe Question De Tout Genre:

«La journée d'avant, quand je cherchais mon rasoir, j'ai pris le rasoir noir qui est couché (rasoir de mon coloc), dans mes mains!», explique Benji pour prouver que son propre rasoir ne se trouvait certainement pas là.

Pour en savoir davantage sur cet inquiétant cas de disparition/réapparition, nous avons contacté Benji Theriault.

Celui-ci a offert au Sac de Chips une entrevue exclusive.

D’abord, celui qui s’appelle en réalité Benjamin mais que tout le monde appelle Benji a rejeté hors de tout doute l’hypothèse selon laquelle son coloc pouvait être en cause.

«Mon coloc est à Montréal depuis 2 mois. Le soir de l'événement, je l'ai appelé pour savoir si c’était lui qui aurait pris mon rasoir mais il m’a confirmé qu'il était toujours à Montréal», a indiqué celui qui étudie en tourisme d'aventure et éco-tourisme.

Confus devant l’absence de potentiels coupables, Benji en est venu à se soupçonner lui-même.

«Je me dis que j'aurais peut-être été somnambule, mais cela ne m’est jamais encore arriver. Sinon, personne n’a la clé de chez moi, sauf mon coloc et ma propriétaire. Je doute bien fort du fait qu’elle serait venue prendre mon rasoir chez moi et le remettre à sa place la journée d'après», raconte Benji, qui envisage maintenant avoir été victime d’une manifestation paranormale.

«Ça m'a passé à l'esprit que ce phénomène avait peut-être un lien avec les esprits. Trois semaines avant, pendant la nuit, je me suis réveillé et j'ai entendu marcher dans mon appartement. À ce moment, je n'y avais pas porté attention et je m’étais rendormi. Maintenant avec l'histoire du rasoir qui disparaît et réapparaît 24 heures plus tard, je me pose beaucoup de question», déclare notre propriétaire de rasoir mystérieux.

Quant à savoir s’il se sent toujours en sécurité chez lui, Benji est ambivalent.

«Oui, je me sens quand même en sécurité, mais je suis plus attentif. Je pense à peut-être installer des caméras de surveillance», dit-il, songeur.

Quoi qu’il en soit, son rasoir est revenu et c’est ce qui compte.

Mais le mystère règne toujours sans sa salle de bain.

