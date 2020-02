Un chat sans oreilles se fait adopter quand une employée du refuge lui en tricote une paire

Une employée d’un refuge animal du Wisconsin a utilisé ses talents en crochet pour fabriquer un bandeau avec deux petites oreilles mauves pour un chat qui avait perdu les siennes.

En décembre, une chatte appelée Lady in a fur coat («Dame en manteau de fourrure») - on adore ce nom - est arrivée au refuge avec une infection grave aux deux oreilles. Malgré le travail des vétérinaires, elles ne pouvaient pas être sauvées et ont dû être amputées.

Lady s’est remise de l’opération comme une championne, mais les employés du refuge craignaient que personne ne veuille l’adopter. C’est pourquoi Ash Collins a sorti ses crochets et sa laine mauve.

Bonne nouvelle, Lady a été adoptée!

Bonne chance dans ta nouvelle vie, Lady in a fur coat!

