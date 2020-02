Voici les meilleures pubs du Super Bowl LIV

Dimanche dernier avait lieu le 54e Super Bowl, opposant les 49ers de San Francisco aux Chiefs de Kansas City.

Chaque année, les compagnies s'arrachent les espaces publicitaires de cet évènement rassemblant le plus grand nombre de téléspectateurs américains. Trente secondes de pub peuvent coûter 5,6 millions de dollars américains et les entreprises veulent que leur message soit marquant.

Voici les pubs les plus comiques du Super Bowl LIV:

Wal-Mart

Pour tous les voyageurs.

Cheetos

Pour tous ceux qui ont du MC Hammer dans la tête depuis 1988.

Rocket Mortage

Avec un Jason Momoa un peu trop confortable.

Montain Dew Zero Sugar

Bryan Cranston et Tracee Ellis Ross parodient le mythique Shining.

Planter

Planter avait tué sa mascotte, Mr. Peanut, le 22 janvier dernier. À ses funérailles, où le pleurent Kool-Aid Man et Mr. Net, il renaît, tel un doux mélange d'un phénix et de bébé Grout, plus adorable que jamais.

Pringles

Dans l’univers de Rick and Morty.

Alexa

Ellen pose une grande question: «Qu’est-ce que les gens faisaient avant d’avoir Alexa?»

Doritos

On célèbre leur populaire saveur Cool Ranch avec une des chansons les plus populaires l’année dernière, Old Town Road.

Jeep

Bill Murray est de retour dans Groundhog Day, au plaisir des fans de cinéma.

Tide

Une véritable saga.

Mention spéciale «Pub qui fait brailler»: Google

