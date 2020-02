Un humoriste confond le web avec ses parodies de pubs du Super Bowl

Le Super Bowl est toujours l’occasion pour les compagnies d’essayer de nous vendre des cossins en produisant des publicités à grand déploiement.

L’humoriste Jo Cormier en a profité pour produire ses propres publicités en parodiant certains clichés. Le résultat est efficace!

Cormier est accompagné de trois collègues humoristes, les talentueux Anthony Montreuil, Michelle Desrochers et Dolino.

Certains internautes ont même été floués. Sous la vidéo YouTube, on retrouve des commentaires dénonçant le vidéo comme «clickbait»... même s’il est clairement écrit FAKE dans le titre. Comme quoi on ne peut pas tous être l’aile de poulet la plus croustillante de la boîte.

Jo Cormier était nominé au gala Les Olivier pour sa capsule web Amateur. On vous la conseille grandement, mais soyez avertis, elle traite de thèmes pas mal adultes!

