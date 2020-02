Une adolescente se ramasse à l'hôpital après s’être mis tout un harmonica dans la bouche

Mollie O'Brien, une adolescente de l’Ontario, voulait faire rire son petit-cousin quand elle s’est dit que ce serait une bonne idée de se mettre un harmonica dans la bouche. Ce qui était une blague est vite devenu un moment de panique quand elle a réalisé que l’instrument était coincé.

Le pire? Plus elle paniquait et hyperventilait, plus le son de l’harmonica était fort. On peut l'entendre dans son TikTok.

Bien sûr, elle a documenté l’incident pour son TikTok, sur la chanson I Did a Bad Thing («J'ai fait une mauvaise chose») de Bill Wurtz.

Son profil, qui n’avait que deux vidéos avant celui-ci, compte maintenant plus de 29 000 abonnés. La vidéo a depuis cumulé plus de 1,8 million de visionnements.

• À lire aussi: [VIDÉO] Une vlogueuse essaie de manger une pieuvre vivante et ça se passe très mal

O’Brien a raconté à Buzzfeed s’être dit: «Ma mère va me tuer», mais elle n’a que demandé comment elle a pu avoir un enfant aussi étrange.

Un dentiste a pu sortir l’harmonica, sans opération.

Ailleurs sur le Sac de chips: