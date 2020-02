Gaétan Barrette traite de «niaiseux» un conseiller de François Legault

Le député de La Pinière fait ce qu’il sait faire le mieux en ce moment : il se défoule sur Twitter.

Le libéral a d’abord traité de «niaiseux» Manuel Dionne, le directeur des relations médias de François Legault.

M. Dionne avait manipulé les mots en raison de la syntaxe de M. Barrette. Le conseiller a indiqué que c’était comme si M. Barrette avait qualifié de «bizarre» son propre chef Pierre Arcand.

Ça n'a pas passé.

L’ex-ministre de la Santé s’en est ensuite pris à l’attaché de presse du premier ministre en l’appelant «le petit comique».

Ah oui, il a également écrit que le gouvernement avait l’air fou et que ses attachés de presse essayaient de faire diversion sur Twitter (et non «Tweeter»).

Oui, c’est une grosse journée.