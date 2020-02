Une fausse application d’Amazon vous permet d’acheter des célibataires

Un groupe de créateutrices associé au studio d’animation Thinko, ont créé le site web Amazon Dating, une satire des sites de rencontre et, bien sûr, Amazon.

On peut y acheter les célibataires qui ont chacun leur profil, leur prix et leurs commentaires. Chaque profil est unique et on peut trouver des petites perles humoristiques. Comme Karen, 61 ans, qui tripe à demander à parler au gérant d’un magasin, ou Zach, 18 ans, qui vit encore chez sa grand-maman.

Amazon Dating

Les créatrices sont elles-même à vendre sur le site.

Le site offre d’autres services, comme un formulaire téléchargeable pour s’entendre à ne pas se « ghoster ». Si on clique sur la section vidéo, on est redirigé vers le site de caméra en direct, Chat Roulette, et si on clique sur «Ta dernière relation» on est redirigé au vidéoclip de Toxic de Britney Spears. Wow.

Certains ont félicité l’humour du site, sorti à quelque jours de la Saint-Valentin, et la critique qu’on peut y voir des vrais sites de rencontre. D'autres soulignent qu’il est maladroit de vendre des gens, surtout les personnes noires, pendant le Mois de l’histoire des Noirs.

Si, tout de même, vous souhaitez faire partie du site, vous pouvez envoyer votre candidature ici.

Le vrai Amazon (autant le site que la forêt) n’a aucun lien avec le site.

