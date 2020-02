C'est la Semaine de la mode à New York et vous n'êtes pas prêts

Il y a de la grosse mode qui se passe à New York City en ce moment! Et le Sac de Chips se fait bien sûr un devoir de mettre le spotlight sur les plus belles pépites de fashion qui y ont court.

À date au cours de cette Fashion Week, c'est assurément la collection de Junkai Huang qui nous fascine le plus. De loin.

AFP

Nous aussi on a trouvé ça difficile de garder le focus sur les vêtements!

On a également beaucoup tripé sur la collection Blancore. C'est un comme si tu rapaillais tout le textile disponible dans une chambre d'enfant pour en faire du linge. Excitant, on le sait!

AFP

Ne nous remerciez pas.

Une petite vidéo du Sac de Chips avant de partir?