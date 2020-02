Une écolière de 11 ans se sauve d’un policier pédophile en lui donnant un coup de trottinette dans les parties

Une écolière de Moscou, en Russie, a pu se sauver d’un pédophile exhibitionniste en utilisant ce qu’elle avait avec elle: sa trottinette.

Selon le journal local, le Moscow Komsomolets, la fillette retournait chez elle après une promenade quand elle a vu un étranger, près de l’ascenseur de son bâtiment, qui a enlevé son pantalon et a tenté de l’attaquer.

Sans hésiter, elle a brandi sa trottinette et lui a donné un gros coup dans le paquet.

WOW!

L'agresseur a reculé puis est tombé par terre puis la fillette a fermé les portes de l’ascenseur et est montée chez elle. Elle a tout raconté à sa mère qui a appelé la police.

L’homme a été retrouvé grâce à une caméra de surveillance et les policiers ont rapidement découvert que l’homme était sergent dans l'unité pour la protection de l'ordre public. Il sortait la journée même de l’hôpital départemental où les médecins venaient de conclure qu’il était en bonne santé mentale et physique et apte au service.

Il a, bien sûr, été licencié. Il a ensuite été condamné à six ans de prison.

De son côté, l’écolière a dit que son instinct est ce qui lui a permis de s’en sortir.

