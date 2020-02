[VIDÉO] Une voiture défonce le mur d'une fromagerie du Bas-Saint-Laurent

On ne le dira jamais assez, dans une voiture, la pédale la plus à droite, c'est l'accélérateur, et l'autre, ben c'est le frein! Des employés de la Fromagerie des Basques à Notre-Dame-des-Neiges dans le Bas-Saint-Laurent ont eu une bonne frousse jeudi après-midi quand une camionnette a littéralement défoncé le mur du bâtiment.

Les images impressionnantes de la scène ont été captées par des caméras de surveillance. Heureusement, plus de peur que de mal pour tous les humains impliqués.

Sous la force de l’impact, une partie des équipements à l’intérieur du commerce ont été projetés. Deux travailleurs se trouvaient dans la salle de coupe et d’emballage au moment où le véhicule est entré en collision avec le mur.

Le premier homme a été extrêmement chanceux. Deux équipements, qui disposaient de roulettes, sont passés à quelques centimètres de lui, en le frôlant de chaque côté. L’autre employé s’est retrouvé coincé derrière une imposante table. Il a été transporté à l’hôpital, mais n’a pas subi de blessures graves.

Distraction

Selon le propriétaire du commerce, l’accident aurait été causé par une simple distraction. Le conducteur de la camionnette, qui tentait de se stationner, aurait appuyé sur la pédale d’accélérateur plutôt que sur le frein.

Soyez prudents les amis!

– Avec TVA Nouvelles